Prosecco patrimonio Unesco, Zaia stanzia 180 mila ero

La regione Veneto ha deciso di stanziare 180 mila euro per un nuovo studio sulle colline del prosecco della zona di Valdobbiadene e Conegliano nel Trevigiano, in vista del dossier da presentare per la candidatura a patrimonio Unesco nel 2019, sulla quale il governatore Luca Zaia intende insistere dopo la bocciatura di luglio. Lo riporta Filippo Tosato su La Tribuna a pagina 33. I consiglieri del Partito Democratico Graziano Azzalin e Andrea Zanoni sono però contrari, ritenendo il finanziamento uno spreco di denaro pubblico a fini propagandistici. Risponde loro il consigliere Luciano Sandonà (Lista Zaia): «polemiche assurde e pretestuose, il Pd ha ormai perso la bussola e, lontano com’è dal sentire del nostro popolo, vorrebbe ostacolare anche le iniziative che sostengono il lavoro, l’economia e l’immagine del Veneto. Quanto al merito, ci sono regioni che spendono venti volte tanto per promuovere le loro risorse. Altro che sprechi».