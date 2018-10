Putin: «acquistare titoli stato italiani? Non avrei remore»

Condividi

Linkedin email

Il presidente del Consiglio italiano Giuseppe Conte ha incontrato il presidente russo Vladimir Putin per ribadire la volontà di cooperazione economica tra Italia e Russia e delle sanzioni, che secondo Conte non devono essere «un mezzo, ma un fine». Il presidente russo ha parlato ai giornalisti anche della manovra italiana e della sua bocciatura da parte della Commissione europea, spiegando di non avere nessuna «limitazione o restrizione» rispetto all’eventualità di comprare titoli di stato italiani. Il premier Conte però ai giornalisti ha detto: «non sono venuto qui per questo» e lo stesso Putin ha poi aggiunto che non hanno parlato di questo. Hanno invece siglato alcuni accordi sulle ferrovie russe in collaborazione con Anas e su smaltimento dei rifiuti, dell’ambiente, della componentistica per auto e infine delle soluzioni per l’oil gas.

(Fonte: IlSole24Ore)

(ph: Twitter – Vladimir Putin)