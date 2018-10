Rogo nel Bellunese, salvati ragazzi bloccati

Condividi

09:18 – Sono stati tratti in salvo i due giovani escursionisti bloccati ieri sull’Agordino in provincia di Belluno a causa dell’enorme rogo. A complicare le operazioni di soccorso il forte vento che si è alzato facendo propagare le fiamme. I giovani di 29 e 34 anni hanno passato la notte in un canalone e questa mattina l’elicottero dei soccorsi è riuscito a raggiungerli proprio lì e trarli in salvo, senza bisogno che i soccorritori si calassero per 500 metri. (Fonte: Ansa 08:18)

(ph: Facebook – Corpo Nazionale Soccorso Alpino)