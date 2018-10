Rucco incontra Conte: «rassicurazioni su ristoro truffati banche venete»

Condividi

Il sindaco Francesco Rucco è tornato dalla Russia con una mostra sull’arte Veneta del Settecento che ha collezionato 300 mila presenze ma anche con un incontro fruttuoso con il premier Giuseppe Conte dove hanno parlato di ristoro per i truffati delle banche popolari venete e più forze dell’ordine sul territorio. «Ho chiesto rassicurazioni in merito ai risarcimenti per i truffati delle Popolari – spiega Rucco – e il premier non solo ha dimostrato di essere bene informato sulla questione, ma ha anche garantito un fondo di 1,5 miliardi di euro nella Finanziaria destinato a questo fine».

Seconda questione affrontata è la carenza di personale delle forze dell’ordine nel vicentino. Non solo Polizia, ma anche Carabinieri e Vigili del Fuoco. Un tema su cui il sindaco Rucco già si è speso con il Ministro dell’Interno e che lo stesso Conte ha fatto proprio. «Già sono previsti arrivi – afferma Rucco – ma pare che i rinforzi siano anche più cospicui di quelli previsti. Entro fine anno, inizio del nuovo, avremo contezza del potenziamento delle forze dell’ordine sul nostro territorio».