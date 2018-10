Serracchiani: «Toninelli elimina alta velocità Ve-Ts? Non esiste più da anni»

Condividi

18:09 – Arianna Spessotto, portavoce M5S alla Camera e relatrice del provvedimento in commissione Trasporti ha spiegato che oggi è stato dato «parere favorevole allo Schema di Contratto di Programma 2017-2021 tra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Rete Ferroviaria Italiana. Siamo pienamente soddisfatti che le nostre condizioni siano state votate all’unanimità. Tra le tante novità – continua Spessotto – ci sono i 7,5 miliardi di risparmi che otteniamo eliminando un’opera giudicata inutile dalla stessa Rfi e che nessuno dei governi precedenti aveva avuto il coraggio di escludere: l’Alta velocità Venezia-Trieste».

Quest’ultima dichiarazione non passata inosservata alla deputata del Pd Debora Serracchiani che commenta: «i 5telle erano e restano dei venditori di bufale un tanto al chilo: il progetto dell’alta velocità Venezia-Trieste non esiste più da anni, eppure la vendono come se fosse la grande rivoluzione di questa legislatura. Già nel 2016 Delrio aveva dato il colpo di freno decisivo e l’alta velocità Venezia-Trieste nel 2017 era uscita dall’allegato Infrastrutture che ha accompagnato il varo del Def. Questo modo di governare dei 5Stelle è nauseante perché oltre a essere incompetenti, danno la chiara sensazione che a loro non importa la sostanza delle cose: pensano solo a quando correranno a farne comunicazione e propaganda». (Fonte: Ansa – 16:21)

