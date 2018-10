Solidarietà bimbo malato: dall’Italia sacca staminali per Alessandro

Condividi

09:10 – La storia di Alessandro Maria è stata resa nota martedì ed ha commosso l’Italia. Il piccolo è nato in Inghilterra da papà veronese e mamma napoletana ed ha bisogno di midollo osseo per sopravvivere alla rara malattia genetica che l’ha colpito. Il Centro nazionale trapianti, il Centro nazionale sangue e il Registro italiano dei donatori di midollo osseo hanno reso noto nella serata di ieri che, anche se non è ancora stato individuato un donatore per Alessandro, «è stata individuata una sacca di cellule staminali emopoietiche da cordone ombelicale che potrebbe essere adatta al trapianto ed è stata subito messa a disposizione dell’equipe inglese che sta seguendo il caso di Alex». Ora saranno i medici inglese a decidere come procedere. (Fonte: Ansa)