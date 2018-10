Spezzatino all’hashish per marito detenuto: «lo vedevo giù di morale»

Condividi

Una casalinga si è presentata nel carcere di Rebibbia con uno spezzatino per il marito detenuto chiedendo agli agenti di consegnarglielo: «vi prego, voglio farlo contento, gli piace tanto». La polizia penitenziaria ha finto di accondiscendere alla richiesta ma, una volta controllata la pietanza, ha trovato all’interno 50 grammi di hashish. Interrogata dal giudice, la donna si è giustificata dicendo: «erano per tirarlo su di morale, l’avevo visto nervoso agli ultimi colloqui. Nessuno mi ha chiesto niente».

Il marito in carcere sta seguendo un programma di disintossicazione. In casa della casalinga sono stati trovati altri 20 grammi, lei ha spiegato che facevano parte della stessa partita comprata per fare un regalo al marito ma le sono avanzati perchè non entravano in pentola. La 30enne incensurata di Napoli è stata liberata ed è tornata a casa con una condanna a due anni, pena sospesa.

Fonte: Il Messaggero