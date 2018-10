«Spread manipolato»: denunciati Oettinger e Moscovici

Condividi

Linkedin email

I due giornalisti Rai Francesco Palese e Lorenzo Lo Basso ritengono che alcune dichiarazioni rilasciate alla stampa da parte del Commissario europeo per gli affari economici e monetari Pierre Moscovici e del Commissario europeo per il bilancio Günther Oettinger siano state pianificate per incidere sullo spread e condizionare la politica italiana. Pertanto hanno depositato una denuncia alla procura di Roma. Secondo Palese e Lo Basso i due commissari «hanno diffuso notizie false e posto in essere operazioni simulate sulle conseguenze per l’Italia da tale manovra di bilancio provocando l’alterazione del prezzo di strumenti finanziari. Lo Spread, che incide sui risparmiatori italiani, è infatti cominciato a salire. Si consideri che a fine settembre era sul livello di 240 punti – concludono – mentre è cominciato a salire vertiginosamente unitamente alle dichiarazioni dei due funzionari».

(Fonte: Ilgiornale)

(ph: Shutterstock)