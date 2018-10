Uccise ladro che entrò in casa sua, assolto per legittima difesa

Condividi

Un processo lungo 10 anni quello di un commerciante romano oggi 41enne che è stato assolto per legittima difesa dalla corta d’Appello di Roma per aver sparato ed ucciso un ladro che si era introdotto in casa sua. In primo grado era stato condannato a due anni e otto mesi per omicidio colposo. I fatti risalgono al 2008 quando l’uomo fu legato ed imbavagliato insieme con la compagna da due rapinatori che si erano introdotti in casa sua. Lui però riuscì a liberarsi e, nella colluttazione, sfilò l’arma ad uno dei rapinatori sparandogli ad una gamba. Colpì l’arteria femorale causando la morte del ladro. Il complice riuscì a fuggire ed è ancora oggi latitante.

Fonte: Tgcom24