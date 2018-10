Venezia, islamici a Brugnaro: «vogliamo moschea»

Condividi

La comunità islamica di Venezia e provincia chiede al sindaco Luigi Brugnaro un incontro per avere una moschea. Lo riporta Eugenio Pendolini su La Nuova Venezia a pagina 30. Attualmente è presente un centro culturale islamico a Marghera, ma il presidente della comunità islamica veneziana Samir Aliovski chiede un luogo di culto nel centro storico di Venezia, ritenendolo necessario sia per i turisti che per i molti islamici presenti sul territorio veneziano. Anche Andrea Martini, presidente della municipalità di Venezia, ritiene necessaria la presenza di un luogo di culto e di dialogo per la religione islamica.