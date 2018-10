Verona, Benini (Pd): «fronte democratico contro Sboarina»

Condividi

Pd, Cinque Stelle, Lista Tosi, Verona Ama, Verona Civica e Sinistra in Comune: tutti assieme, l’altroieri, a denunciare l’immobilismo della giunta di centrodestra del sindaco Federico Sboarina, che con la “manina” copiatrice (ogni riferimento al vicepremier Di Maio é puramente voluto) non farebbe che copiare, appunto, idee e progetti delle opposizioni. Sboarina ha risposto contro-elencando le cose fatte: «3 milioni di asfalti, la variante alla Statale 12, il restauro dell’Arena con 14 milioni, il filobus, il Giro d’Italia nel 2019, la candidatura all’adunata degli Alpini nel 2020 e a Capitale della Cultura 2021, l’approvazione della variante 23, la progettazione del nuovo casello di Verona sud, il bando per il nuovo stadio ed il rilancio del Camploy con Celentano». Il nuovo capogruppo del Partito Democratico, Federico Benini, non si fa convincere dalla replica. E anzi, in questa intervista esclusiva, rilancia. Proponendo un’iniziativa trasversale contro la maggioranza.

1 a 1, palla al centro, sembrerebbe, sulla questione della “manina”.

Eh no, é un fatto che questa amministrazione non produce delibere e non convoca da commissioni, in qualche caso anche da mesi. Il consiglio comunale resta inoperativo, e le delibere approvate sono quelle di bandiera, come sulla legge Fiano o contro l’aborto. Il filobus non l’ha fatto Sboarina. Sull’Arena, beh, se c’è un simbolo del fallimento dell’amministrazione, é proprio sulla Fondazione Arena: mancano ancora 9 milioni dal ministero, e rimangono i 27 milioni di debito. Il piano industriale non c’è, e vogliono farlo fare a consulenti esterni, e allora mi domando a che serva il management. La sua é fuffa.

Allora qual è il problema vero di Verona?

La mancanza di un sistema efficiente di trasporto pubblico. Manca una visione dei parcheggi scambiatori, ad esempio. Non c’è la capacità progettuale di potenziare i mezzi pubblici. Il famoso filobus sarà realizzato tra quattro anni, ma sarà già obsoleto. Fra 20 anni Verona avrà 300 mila abitanti, è già oggi la quattordicesima città d’Italia: dovremmo guardare piuttosto a Brescia e alla sua metropolitana. Verona ha la potenzialità per essere capoluogo regionale, invece si continua con il provincialismo. Milano col sindaco Sala sta riducendo il numero delle auto, si poteva avviare un tavolo di governo sui mezzi alternativi. Sala ha lanciato una campagna da 20 milioni per il recupero delle periferie, qui invece cosa si sta facendo?

Scusi, ma per una metropolitana ci vogliono molti anni e ingenti investimenti. E intanto del filobus cosa facciamo?

Idealmente il filobus è sbagliato, e fra l’altro taglia fuori tutta la parte ovest della città. Ma il problema é che non c’è una visione.

Lei parla di periferie. C’è davvero questo degrado, o a voi opposizione conviene alzare il tiro?

Un’amministrazione seria punta su bellezza e sicurezza. La prima significa creare incentivi ai privati perchè ristrutturino esteticamente gli edifici da un lato, e portare opere culturali anche in periferia dall’altro.

Cosa intende per opere culturali?

Perché non portare i musei nei quartieri? Così i turisti non starebbero solo in centro, ma sarebbero incentivati a visitare anche le altre parti della città.

E per quanto riguarda la sicurezza?

Sfatiamo il mito delle telecamere. Quel che bisognerebbe fare é un piano serio che parta dall’abbattimento delle barriere architettoniche, dalla riasfaltatura dei marciapiedi, dalla messa in sicurezza di scuole ed edifici pubblici.

E la micro-criminalità? Niente?

E’ un falso problema. O meglio, lo si risolve riqualificando i quartieri, dotandoli di punti attrattivi.

Ma scoppiano risse persino in piazza Bra…

Ma sono casi rari, eccezioni che possono capitare ovunque.

Che ne pensa della strategia abbozzata dal presidente di Agsm, Michele Croce, per un’intesa con Ascopiave Treviso che passi da una fusione per Aim Vicenza? Vasto programma?

Io partirei da acquisizioni di piccole realtà minori per rafforzare Agsm sul mercato, e solo dopo riaprire il dossier della fusione con Aim, in modo da arrivare in una posizione di maggiore forza.

Questa, ha detto lei, è la destra peggiore di tutta la storia repubblicana a Verona. In pratica sta dando del fascista a Sboarina?

No, lui non è fascista. Ma avalla ordini del giorno di consiglieri eletti da mondi fascisti. E’ sostenuto da fascisti. Ricordo che il Comune patrocina gli eventi dell’associazione Fortezza Europa, per esempio.

Sì, però la ex capogruppo del suo partito, che lei ora ha sostituito, Carla Padovani, ha votato assieme alla maggioranza in cui, come dice lei, ci sono fascisti. Non è che in realtà le categorie novecentesche sono morte?

E’ stato l’unico voto in un anno e mezzo di consiglio comunale in cui ha votato con la maggioranza. Lei viene dalla parte cattolica del Pd, e nel merito della mozione sul sostegno alle associazioni anti-abortiste non posso dire nulla, sotto il profilo etico. Io non condivido, sia chiaro, ma Carla è stata sfiduciata per una questione di metodo, non di merito. Sottolineo che poi ha votato a sostegno della condanna delle parole omofobe del leghista Zelger.

Ma come fa a restare nel vostro partito, a questo punto?

Carla ha capito che poteva muoversi in modo diverso. Rappresenta una sensibilità che nel Pd c’é. Tolto quell’episodio, io spero che contribuirà a costruire un’opposizione seria al centrodestra. Tutti sapevamo come la pensa, ma ripeto: avrebbe dovuto avvisare, tutto qui.

Dica la verità: la vostra speranza è che questa maggioranza, divisa al suo interno, imploda da sola.

E’ la prima volta che una maggioranza governa avendo preso appena il 28% dei voti. Credo sia necessario dare vita ad un fronte di responsabilità democratica, contro questa maggioranza di estrema destra che in questa fase gode del supporto del clima politico nazionale.

Un fronte con tutti gli oppositori dentro? La conferenza stampa della “manina” come prefigurazione di una strategia a lungo termine?

No, quella è stata una semplice conferenza stampa. Per me però il Pd deve dialogare con le altre opposizioni per valutare la possibilità di un fronte comune.

Che includa anche l’ex sindaco Flavio Tosi?

Tosi ha perso una serie di persone vicine a lui, come Di Dio o Miglioranzi che son passati di là. Io definirei quella tosiana un’opposizione di centrodestra moderato.

Ma con delle gran belle differenze dovute ai dieci anni di amministrazione Tosi, però.

Sì, ci sono differenze da appianare in particolare sull’urbanistica. Bisogna lavorarci tanto.

Secondo un sondaggio della sua società di statistica, Winpoll, il 30% dei democratici vorrebbe che il Pd si sciogliesse. Lei come la vede? Con chi sta, con Zingaretti o con Minniti?

Devo valutare. Di certo non sto con chi rappresenta coloro che hanno gestito il partito in questi anni. Ma non è detto che per la segreteria possa esserci una candidatura espressione di giovani amministratori democratici. Con questo, sia chiaro, non nego che Zingaretti sia un ottimo amministratore. Ma sto ancora valutando, ripeto.

Secondo l’esperto di flussi e tendenze Benini, il Movimento 5 Stelle é destinato ad occupare ancora lo spazio a sinistra, drenando voti che erano anche vostri? Come fare per resuscitare una sinistra che in Italia sembra ko?

C’è già un’inversione di trend. Gli elettori si accorgono che il M5S al governo con la Lega é assorbito da quest’ultima. C’è un piccolo ritorno a casa di votanti di centrosinistra: il Pd nelle ultime settimane ha guadagnato voti prendendoli dai 5 Stelle. Che alle europee vedremo perdere molti voti, anche dieci punti in meno. Quello a loro é un voto di moda, ma si sa come sono le mode…

Ma a livello locale si può costruire un rapporto col M5S veronese? Un Gennari, per esempio, sostiene tesi che un tempo sarebbero state tranquillamente considerate di sinistra, specie a Verona.

Gennari è un ex elettore di Forza Italia, no? Ed è vicepresidente del consiglio comunale coi voti di Sboarina. I grillini qui non sono strutturati, sono inesistenti. Personalmente non escludo nessuno, ma la vedo complicata accordarsi con una forza che governa con la Lega, in un governo che sta portando l’Italia alla rovina.