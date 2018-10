Verona, Fieracavalli: 120 anni fra sport e innovazione

Condividi

Linkedin email

15:10 – È stata inaugurata questa mattina la 120^ edizione di Fieracavalli, in programma fino a domenica 28 ottobre a VeronaFiere. Con oltre 120 mila metri quadri di superficie espositiva, 2.400 cavalli di 60 razze, 35 associazioni di allevatori, 750 aziende espositrici da 25 nazioni, più di 200 appuntamenti ed eventi in quattro giornate e 160mila visitatori attesi da oltre 60 paesi, Fieracavalli si conferma il più importante appuntamento internazionale dedicato alla promozione del mondo equestre, coniugando allevamento, sport e business, turismo e spettacolo. Fino a domenica, i 12 padiglioni del quartiere fieristico di Verona e le aree esterne ospiteranno saloni tematici e spazi commerciali. Nelle zone riservate all’allevamento si trovano le razze italiane, i cavalli arabi e frisoni.

La manifestazione si conferma a misura di tutta la famiglia, con le iniziative ludico-didattiche del Villaggio del bambino, gli spettacoli del Gala d’oro “Anniversary” (in programma fino a sabato) che vede ospite d’onore la Fanfara della Polizia di Stato, senza dimenticare l’intrattenimento de “Le notti di Fieracavalli“, grazie all’apertura serale fino alle 23. Tutto senza tralasciare l’anima sportiva, con decine di gare in calendario con i concorsi ippici targati Fise-Federazione italiana sport equestri, tra i quali spicca “Jumping Verona“, unica tappa italiana della Longines FEI Jumping World Cup, oltre al debutto del 120×120 Gran Premio Fieracavalli, competizione che vede affrontarsi 120 binomi, per celebrare i 120 anni di storia della manifestazione. «Quest’anno – ha commentato il presidente di Veronafiere, Maurizio Danese – rappresenta una data speciale per Fieracavalli. La nostra ambizione è confermare per altri 120 anni questa rassegna punto di riferimento per il settore equestre, un comparto in crescita e tra gli emblemi del made in Italy». (Fonte: Ansa)