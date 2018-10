Verona, Salvini a cavallo come Putin: «no sanzioni»

Condividi

Il vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini ha passato la sua giornata a Verona. Durante l’apertura del Forum Euroasiatico è intervenuto dichiarando: «nel 2018 non servono le sanzioni, non servono i carri armati, non servono le truppe militari ai confini, serve l’amicizia, la conoscenza, il confronto, la crescita e il dialogo. Ringrazio gli imprenditori italiani che hanno resistito nonostante tutto e nonostante tutti – ha proseguito Salvini – , e quindi auguro buon lavoro buone relazioni, buon dialogo, buona crescita a nome di tutto il governo italiano a nome di tutto il popolo italiano. Il nostro impegno sarà andare avanti, non tornare indietro, non esiste decrescita felice occorrono nuove infrastrutture, occorrono nuove strade».

Successivamente Salvini si è presentato all’apertura della FieraCavalli dove ha tagliato il nastro con il presidente della Regione Veneto Luca Zaia, il ministro della Famiglia Lorenzo Fontana, il ministro delle Politiche Agricole Gian Marco Centinaio e il sindaco di Verona Federico Sboarina. «Verona nel cuore, il Veneto nel cuore, l’agricoltura e l’ippica nel cuore. In bocca al lupo e grazie per quello che avete fatto ma soprattutto che farete», ha detto prima dare il via alla manifestazione. Infine Salvini ha incontrato le persone che lo ha aspettavano per selfie e strette di mano. Il ministro è uscito dalla fiera in sella ad un cavallo invitando tutti a venire a visitarla.