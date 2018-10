Allerta meteo, sindaco Belluno: «evitare scantinati e garage sotterranei»

Condividi

Allerta rossa per la rete idraulica secondaria e per l’aspetto geologico e arancione per la rete idraulica principale: queste le criticità annunciate da Regione Veneto e Arpav per le giornate da sabato a lunedì, a causa delle precipitazioni annunciate per le prossime ore (clicca qui per leggere). Il Sindaco di Belluno, Jacopo Massaro, lancia così l’appello ai cittadini: «in questi giorni, è necessario non recarsi o sostare in scantinati e garage sotterranei, così come non è consigliabile avvicinarsi ai corsi d’acqua sia principali che secondari. La situazione di allerta segnalata è molto elevata e bisogna comportarsi con prudenza, per evitare danni e tragedie».