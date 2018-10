Autonomia veneta, anticamera della patria europea

Condividi

Il 28 ottobre si terrà a Roncade (Treviso) la Prima Festa dell’Autonomia in occasione dell’anniversario della vittoria del fronte del Sì al referendum autonomista. Stranamente, ma non troppo, la Lega – (non più) Nord e su posizioni nazional-sovraniste – non ha organizzato alcuna vera celebrazione di un momento importante per la politica veneta. L’iniziativa viene assunta invece da “Veneto Vivo“, un movimento politico trasversale che promuove l’autonomismo in una prospettiva federalista sia in Italia sia in Europa. L’obiettivo è di portare contributi tecnici, etici, culturali e internazionali di spessore che staranno alla base di politiche non limitate a slogan egoistici e localisti.

Accusiamo l’Unione Europea di non rappresentare i cittadini. Ce la prendiamo con l’euro e Schengen. L’Europa la sentiamo estranea. Ci riferiamo ancora alle politiche degli Stati, ma a stento notiamo come questi deleghino all’Europa sempre più competenze nel tentativo vano di recuperare il potere sottratto loro da corporazioni economiche e finanziarie che operano su scala globale. Trascuriamo la cittadinanza europea che esiste nei fatti, ma non nei sentimenti. Tuttora il discorso sulla cittadinanza evoca solo extra-comunitari e Stati nazionali. Dimentica invece la questione del collegamento tra l’appartenenza a un territorio e la responsabilità per esso. Da una parte s’è affermata la tendenza a estendere a istituzioni territoriali sempre più ampie i diritti di cittadinanza. Il riconoscimento dei diritti umani ha introdotto un principio di cittadinanza globale. Ogni singolo stato civile oggi adotta un’unica cittadinanza che non prevede cittadini con diritti diversi. Chi non accetta questo principio oggi è giustamente accusato di apartheid.

Dall’altra, l’allargamento progressivo dei diritti di cittadinanza comporta problemi finora inesplorati. Anzitutto il distacco del cittadino da un territorio in cui si riconosce. La grande mobilità geografica che caratterizza la vita contemporanea – «emigriamo» ciclicamente in altri Comuni, Regioni o Stati – implica l’appartenenza a più amministrazioni. La cittadinanza, un tempo legata all’idea di comunità, patria e condivisione, s’è trasformata in un fatto burocratico o astratto. Assieme alle barriere che separavano popoli e comunità abbiamo cancellato anche quei permeabili confini che li definivano e consentivano loro riconoscersi, esprimersi e competere fruttuosamente tra loro. Appartenenze sentite, come quella veneta, catalana, scozzese sono state sminuite dagli Stati nazionali. Lo sganciamento tra territorio e cittadinanza ha indebolito il senso di responsabilità e il consenso ai governi. Si parla meno del principio di sussidiarietà, fondamento del patto europeo.

E si parla sempre più di deleghe all’Europa sollevandosi dalle responsabilità e immiserendo il potere locale. Il problema dei rifugiati va affrontato a livello europeo, ma dev’essere chiaro che questo non esime le comunità dal farsene carico anche diretto. Lo stesso vale per mille altre questioni: dal finanziamento solidale del reddito dei più poveri alle scuole, dalla promozione dell’economia alla realizzazione di opere pubbliche. Essere generici cittadini di uno Stato e un’Europa lontani e poco sentiti, rende la cittadinanza un’appartenenza astratta mentre responsabilità e cittadinanza sono concetti indivisibili in una democrazia. Non a caso, per unire in astratto i cittadini, leader più irresponsabili del passato si sono intentati nemici altrettanto astratti che purtroppo si sono presto materializzati.

La sfida degli autonomismi e di tutta l’Europa è ricostruire i termini della cittadinanza e della responsabilità civica. I movimenti autonomisti sono l’occasione per riflettere su confini e identità significativi e ridisegnarli a tutti i livelli poiché oggi i rapporti tra area e amministrazione sono privi di senso. Mentre non lo è un ideale di patria europeo che può consentire una politica comune dov’è davvero necessaria. A questa Europa-patria gli autonomisti sinceri si devono rivolgere rivendicando l’autodeterminazione con l’atteggiamento di chi contribuisce a un grande progetto ideale e non agendo come questuanti in cerca di modesti vantaggi.

Il federalismo si basa anche su differenze culturali e storiche, ma soprattutto si deve ispirare a una nuova idea di come sarà il futuro alla luce delle trasformazioni politiche tecnologiche e sociali intervenute. Confini e storia possono aiutare, ma s’è creata una frattura netta rispetto al passato e quindi dobbiamo immaginare un regionalismo rivoluzionario e radicale non fatto di sole tradizioni (che vanno non di meno riconosciute e aiutano all’identificazione dei popoli) ma volto alla realizzazione di un progetto futuro.

