Bloomberg difende l’Italia: «manovra non è così folle come sembra»

Qualcuno che difende l’Italia sulla manovra c’è. Si tratta di Bloomberg, network economico più importante al mondo, che in un suo articolo di oggi titola: “La manovra italiana non è così folle come sembra“. «I leader europei – argomentano – hanno criticato duramente l’Italia per i suoi piani di aumentare le spese con l’obiettivo di stimolare la crescita e aiutare i poveri. Quello che non riescono a riconoscere è che un piccolo stimolo potrebbe essere proprio quello di cui l’economia italiana ha bisogno».

Ma secondo Bloomberg i toni tra l’Italia e l’Unione Europea dovrebbero abbassarsi. E conclude: «le dure dichiarazioni dei funzionari della commissione europea sull’Italia hanno anche spinto verso l’alto i costi del prestito. Alcuni potrebbero vederlo come un’utile fonte di pressione per mantenere in riga l’Italia, ma si sta giocando con il fuoco in una polveriera».