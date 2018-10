Centri impiego, Fornero: «governo avrà vita dura»

Condividi

09:40 – «Io ho visitato molti centri per l’impiego e ho cercato di cambiarli, ma non sarà facile. Se il governo pensa che basti una legge per cambiare i centri per l’impiego, vedrà che la vita sarà molto più dura». Lo ha dichiarato ieri a Padova l’ex ministro del Lavoro nel governo Monti Elsa Fornero, durante la presentazione del suo ultimo libro alla facoltà di Economià. «Non c’è un’evidenza sul rapporto tra pensionamento anticipato e aumento dell’occupazione giovanile. – ha aggiunto -. Se il mercato del lavoro è sano, genera posti di lavoro sia per gli anziani che per i giovani. Quindi – ha concluso Fornero – le risposte all’assenza di lavoro non vanno cercate nelle pensioni ma nel mercato del lavoro e nell’economia». (Fonte: Ansa)

(ph: Facebook – Dipartimento Scienze economiche e aziendali Padova)