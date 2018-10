Ragazzo ha forti dolori al petto: incredibile cosa trovano i medici

Condividi

Un ragazzo fa fatica a respirare, accusa forti dolori al petto, va in ospedale. Eseguendo una radiografia, i medici scoprono una cosa incredibile: c’è un cucchiaio nella cassa toracica. Ma come? A stupire ancora di più i dottori è stato il racconto del 26enne Zahng. Non è la prima volta infatti che gli oggetti vengono ingoiati, ma il ragazzo lo aveva fatto volontariamente, da ubriaco, un anno prima. In una sfida tra amici, doveva recuperare il cucchiaio con uno spago che però si è rotto. La cosa assurda è che Zahng abbia fatto finta di niente per tutto questo tempo. Lui non sentiva dolori, mangiava, beveva e andava di corpo tranquillamente. Poi però i problemi respiratori e il dolore e l’assurda scoperta: il cucchiaio non era finito nello stomaco, era rimasto incastrato a metà strada. Dopo due ore di intervento i dottori sono riusciti ad estrarre la posata.

(Fonte: IlMessaggero)