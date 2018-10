Dj Fabo, anche in Veneto raccolta firme per eutanasia

Condividi

Dal 26 al 28 ottobre in oltre 30 piazze italiane l’associazione “Luca Coscioni” raccoglierà le firme per una legge di iniziativa popolare sull’eutanasia legale. Lo rende noto la stessa associazione in un comunicato. Anche in diverse città venete verranno raccolte le firme per chiedere che il parlamento discuta di una nuova legge: a Venezia, Padova, Mestre e Arzignano (Vicenza). Ulteriori informazioni sul sito del’associazione. «È necessario rendere obbligatoria la pronuncia del parlamento sui disegni di legge di iniziativa popolare, con puntuale calendarizzazione, come recita il contratto di governo di Lega e Movimento 5 Stelle – afferma nella nota Marco Cappato (in foto), tesoriere dell’associazione -. Ora il Parlamento ha la strada spianata per affrontare finalmente il tema, e per discutere la nostra proposta di legge di iniziativa popolare per l’eutanasia legale, depositata nel 2013, sull’esempio di quanto sta accadendo anche nel Parlamento spagnolo».

«Questa sentenza – prosegue Cappato – è un grande successo della nonviolenza e della disobbedienza civile, che trasmette a ciascuna e ciascun Parlamentare la forza necessaria per finalmente approvare buone regole per vivere liberi fino alla fine. Mi auguro che già da oggi arrivino nuove adesioni al nostro intergruppo per l’eutanasia legale e il finevita». «Quello della Corte costituzionale non è solo un rinvio, e meno che mai una decisione pilatesca, come alcuni affermano di ritenere – aggiunge l’avvocato Filomena Gallo, segretario dell’associazione Luca Coscioni -. La Corte ha infatti evidenziato con ordinanza che l’attuale, che l’assetto normativo concernente il fine vita lascia prive di adeguata tutela determinate situazioni costituzionalmente meritevoli di protezione e da bilanciare con altri beni costituzionalmente rilevanti».

(ph: Facebook – Marco Cappato)