Domani torna l’ora solare: tutto ciò che c’è da sapere

Domani se ne va l’ora legale e torna quella solare. Le lancette andranno spostate indietro di un’ora nella notte tra sabato e domenica. Avremo un’ora di sonno in più e una in luce di meno. Il buio sarà in questi giorni accentuato anche dal maltempo. Paradossalmente, anche se si dorme di più, uno dei disagi più frequenti legati a questo cambio, che apre le porte alla stagione invernale, è l’insonnia, a cui si può porre rimedio con vitamina B e una dieta a base di soia, patate, cereali e banane. Se l’Unione Europea dovesse confermare la sua idea di eliminare il cambio dell’ora, introdotto in Italia negli anni Sessanta, il nostro Paese potrebbe avere un risparmio energetico quantificabile in 110 milioni di euro.

(Fonte: Ilmeteo.it)