Funerale Benetton, Briatore e Toscani lo difendono da attacchi

17:47 – Si sono svolti oggi i funerali di Gilberto Benetton, morto lunedì dopo aver combattuto contro una grave malattia. Alla funzione funebre erano presenti sia Flavio Briatore che Oliviero Toscani, entrambi in prima linea in questi giorni per difendere a spada tratta Gilberto dagli attacchi sul web, in particolare quelli legati al crollo del ponte Morandi (clicca qui e qui per leggere)

Briatore ha dichiarato: «è stato vittima di un linciaggio senza precedenti. Lo ringrazio per avermi dato la possibilità di conoscerlo bene». Mentre Toscani ha detto: «chi ha scritto quegli attacchi sui social è il malato moderno che farebbe bene ad andare dallo psicanalista. Gli imbecilli sono imbecilli e sono imbecilli soprattutto quelli che perdono tempo a leggere quello che loro scrivono». (Fonte: Ansa – 15:46)