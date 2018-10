Gf Vip, Corona scatenato: cos’ha combinato a telecamere spente

Condividi

Linkedin email

La lite andata in onda in diretta al Grande Fratello Vip ieri sera tra Fabrizio Corona e Ilary Blasi, è uno degli argomenti più chiacchierati sui social oggi. Tutti commentano ciò che hanno visto ma in pochi sanno cos’è successo dopo, a telecamere spente. Lo rivela Alfonso Signorini a 361 magazine. Una volta che la conduttrice ha chiuso il collegamento con l’ex re dei paparazzi lui avrebbe «distrutto il camper della produzione fornito da Mediaset. Calci e pugni, dettati dalla rabbia e dalla impossibilità di difendersi». Corona era entrato nella casa per chiarire la situazione con la sua ex fidanzata Silvia Provvedi e precedentemente all’ospitata aveva già lanciato accuse dai suoi social affermando che la Blasi non lo volesse ospite del reality.