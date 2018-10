Immigrati, 487 mila in Veneto: quarto posto in Italia

Condividi

L’istituto Idos ha diffuso il dossier sull’immigrazione 2017. Come riporta L’Arena a pagina 19, in Veneto la presenza di immigrati è di 487mila e 893 cittadini stranieri residenti. Dopo Lombardia, Lazio ed Emilia Romagna il Veneto è al quarto posto in Italia, con un’incidenza del 9,9% di presenza straniera sulla popolazione, mentre il dato nazionale è 8,5%. Molti sono i giovani. Luci e ombre sull‘occupazione: se infatti due su tre degli stranieri residenti lavorano, la sottoccupazione è su livelli elevati, al 40%. Le uscite di denaro verso l’estero sono state pari a 442 milioni nel 2017, in crescita rispetto al 2016.

(ph: Paolo Bona Shutterstock)