«M5S, metodi meschini e patto mortale con Lega: io lascio»

Condividi

Linkedin email

Ivaldo Vernelli, consigliere comunale del Movimento 5 Stelle a Rovigo, ha annunciato il suo addio al Movimento fondato da Beppe Grillo e Gianroberto Casaleggio. Lo riporta Martina Zambon sul Corriere del Veneto nell’edizione di Vicenza e Bassano a pagina 7. «Il ruolo della Casaleggio non è più tollerabile» ha dichiarato riferendosi all’azienda ereditata da davide Casaleggio. Vernelli è in disaccordo anche con l’alleanza con la Lega. «Il contratto di governo è stato mortale per il M5S così come non è ammissibile la mancanza di rispetto per gli equilibri istituzionali. Se aggiungiamo il modo meschino con cui i consiglieri regionali stanno gestendo il confronto non posso che arrivare a una conclusione: non ho nulla da spartire con il nuovo corso e quindi me ne andrò.

(ph: Facebook – Ivaldo Vernelli)