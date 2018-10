Migranti, Spataro: «problema non deve essere sbarazzarsene»

Condividi

Il procuratore Armando Spataro, ai microfoni di “6 su Radio 1”, ha raccontato la nuova iniziativa del’ufficio giudiziario di Torino di far lavorare dei migranti come volontari. «In accordo con una cooperativa, abbiamo pensato di provare ad utilizzare un lavoro pubblico, presso una struttura che è in sofferenza di personale amministrativo, per inserire 4, 5, 6 volontari. Se si estendesse questa prassi sia al pubblico che al privato, si potrebbe assicurare a queste persone una conoscenza dell’ambiente in cui vogliono andare a vivere e inserirsi».

«Il problema dei migranti – continua Spataro – non è il problema di come sbarazzarsene ma quello di assicurare loro un trattamento conforme a ciò che la Costituzione e le convenzioni internazionali prevedono. Durante il periodo di tempo nel quale il migrante attende la risposta alla sua richiesta di asilo politico va assicurata una dignità di trattamento che non può essere quella di tenerli chiusi in un centro». Spataro anticipa le polemiche di quelli che chiedono se al posto dei migranti non potevano essere presi degli italiani: «noi utilizziamo queste persone come volontari che non retribuiamo. Stiamo parlando di un’attività di volontariato totalmente gratuita e non credo interessi molto agli italiani».

Infine attacca il decreto sicurezza del governo: «aspettiamo l’iter di conversione in legge, ma segnalo che forze politiche, singoli politici, studiosi, organizzazioni umanitarie hanno sottolineato alcuni aspetti di incostituzionalità di alcune norme. È evidente, a mio avviso, che la logica di un procedimento di legge non può essere quella di trovare il modo di sbarazzarci prima e nel maggior numero possibile dei migranti, che fuggono dai loro Paesi nella speranza di trovare una vita dignitosa che non possono avere in patria».