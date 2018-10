Miteni, presentata istanza fallimento

Condividi

16:28 – L’azienda Miteni di Trissino (Vicenza), coinvolta nell’inquinamento da pfas, ha presentato al tribunale istanza di fallimento. Lo rende noto un comunicato delle rappresentanze sindacali. «La direzione ci ha comunicato che ha presentato istanza di fallimento al tribunale di Vicenza. A fronte di questa grave comunicazione aziendale, le ragioni alla base dell’annunciata nostra mobilitazione diventano ancora più urgenti.Informiamo che per domani sabato 27 ottobre 2018 è stato indetto uno sciopero di otto ore su tutti i tre turni di lavoro presso lo stabilimento di Trissino. Contestualmente – concludono i sindacati dei lavoratori Miteni – avrà luogo, dalle ore 10.30 circa fino alle ore 12.30-13.00 circa, un presidio sindacale informativo presso l’ingresso della fabbrica».

«Il management – spiega una nota del Cda – ha rilevato l’impossibilità di giungere alla definizione certa dei tempi di sblocco delle due produzioni interdette, e il susseguirsi di richieste fortemente onerose giunte, tramite diffide, dalla provincia di Vicenza anche nel corso della procedura concordataria. Queste diffide comporteranno l’interruzione di tutte le attività produttive, pur essendo in alcuni casi palesemente pretestuose, e non riguardando anomalie conclamate o rischi per l’ambiente. Un quadro di assoluta incertezza che ha quindi vanificato gli sforzi del management volti a rilanciare l’attività industriale di Miteni. Il Cda di Miteni – conclude l’azienda – si è contestualmente attivato per la ricerca di acquirenti dello stabilimento che possano salvaguardare i posti di lavoro e evitino la dismissione di un impianto con la dispersione di un know how che rappresenta un’eccellenza nella chimica mondiale». (Fonte: Ansa 16:28)