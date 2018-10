Nessuno fa salire disabile sul bus, autista lascia tutti a piedi

Condividi

L’autista di un autobus di Parigi, quando si è reso conto che nessuno dei passeggeri che erano sul suo autobus si era spostato per far salire un uomo in sedia a rotelle, ha fatto scendere tutti quanti. La vicenda è stata raccontata su Twitter dall’account “Accesible pour tous”, un’associazione che si batte per il diritto dei disabili a vivere e lavorare in un mondo più accessibile.

L’uomo in carrozzina è affetto da sclerosi multipla e ha raccontato: «stavo aspettando l’autobus con mio fratello e quando è arrivato nessuno voleva spostarsi per farmi salire, nonostante il mezzo fosse abilitato per il trasporto dei disabili. Quando l’autista si è reso conto si è alzato e ha invitato tutti a scendere. Ha detto che l’autobus era arrivato al capolinea e che il prossimo sarebbe passato dopo cinque minuti. Si è avvicinato a me e mi ha detto che tutti un giorno potrebbero aver bisogno di una carrozzina e ci ha fatto salire, lasciando a terra gli altri».