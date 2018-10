Rogo nel Bellunese, Bottacin: «esteso per 700 ettari»

Condividi

«La situazione è in miglioramento. Ma siamo all’inizio dell’emergenza e c’è ancora molto da lavorare». Lo ha detto l’assessore veneto all’Ambiente Gianpaolo Bottacin riguardo al rogo che sta interessando da due giorni una vasta area dell’Agordino, in provincia di Belluno. «Abbiamo in campo – ha spiegato Bottacin – 4 Canadair, 4 elicotteri della Regione, uno dei Vigili del Fuoco e domani arriverà dalla Protezione Civile Nazionale uno speciale elicottero Ericcson, capace di pescare acqua da fonti di captazione anche molto piccole e di volare anche nelle condizioni più disagiate. L’incendio ha un’estensione stimabile in almeno 600-700 ettari, il che significa che siamo di fronte a uno dei più importanti eventi degli ultimi 30-40 anni in Veneto». L’assessore ha inoltre confermato l’ evacuazione di circa 20 persone residenti nella frazione Col di Pra di Taibon. Si spera infine in un aiuto da parte del meteo: sono infatti previste piogge nel week end. (Fonte: Ansa)