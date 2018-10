Spread, Draghi: «banche italiane a rischio»

Condividi

Linkedin email

Il presidente della Bce Mario Draghi a margine della riunione politica monetaria assieme al vicepresidente Valdis Dombrovskis ha parlato della manovra italiana, delle sue conseguenze sull’Europa e dello spread.«Io non ho la palla di cristallo – ha detto Draghi -, 300, 400, certamente questi titoli sono nelle banche e se perdono valore loro impattano sul capitale delle banche». I tassi a famiglie e imprese inoltre secondo il presidente Bce «stanno salendo». Draghi ha poi paragonato la manovra italiana alla Brexit, sostenendo che preoccupa l’Europa.

Il presidente della Banca centrale europea ha poi spiegato il meccanismo dell’Otm, Outright Monetary Transactions, che consiste nell’acquistare titoli di Stato per ridurre lo spread, misura creata nel 2011 per i Paesi in difficoltà e mai messa in pratica. Il paese debitore, in tal caso l’Italia, dovrebbe però aumentare le tasse per restituire i soldi alla Bce. Draghi si è comunque detto «fiducioso» che il governo italiano possa trovare una mediazione con la Commissione Europea, dopo che questa ha bocciato la manovra.

(Fonte: Ilfattoquotidiano)