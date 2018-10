Vendono azienda e regalano un milione a dipendenti

Condividi

«Con tante di queste persone abbiamo trascorso quasi 40 anni assieme». Questa è una delle frasi chiave detta da uno dei soci e fondatori del gruppo Olsa di Rivoli. L’azienda è stata ceduta quest’estate al colosso canadese Magna International, una mossa che non stava a significare il voler mollare tutto ma esprimeva la voglia di far crescere ancora di più la compagnia e di far scattare quel cambio generazionale ormai divenuti necessario (la maggior parte dei soci sono over 65). Volontà confermata dal milione di euro che la dirigenza ha messo a disposizione perchè sia diviso tra i circa 600 dipendenti. Che tradotto vorrebbe dire una mensilità in più in busta paga. «Un modo per dire grazie a tutti coloro che hanno reso possibile questa avventura», ha concluso uno dei soci.

Fonte: Corriere della Sera