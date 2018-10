Verdissage a Borgo Berga, in scena la passione del pollice verde

Condividi

Fiori e piante di stagione, design per il giardinaggio, workshop per conoscere le floricolture del momento. Ma anche arte contemporanea, moda e degustazioni di prodotti tipici. Questo e molto altro è “Verdissage”, l’evento realizzato in collaborazione con Clorophilla Feeling Natural che andrà di scena a Borgo Berga sabato 27 ottobre 2018 dalle 10 alle 18. Nelle vetrine di Piazza Pontelandolfo, il cuore pulsante del nuovo quartiere a due passi dal centro storico di Vicenza, sarà possibile acquistare le diverse proposte ideali per giardini e terrazzi di Garden Filippi, ma anche apprezzare le alternative più adatte agli ambienti interni della casa per rendere più verde il proprio arredamento.

Dalle 16 alle 18 si potrà partecipare gratuitamente al workshop per ricevere consigli utili su come organizzare e gestire il proprio terrazzo o giardino nella stagione autunno-inverno. Anche l’arte giocherà un ruolo da protagonista, con le esposizioni di pregevoli opere contemporanee di A2 Gallery. Non solo: anche gli appassionati di moda e arredamento per la casa potranno soddisfare le proprie esigenze. Sarà possibile acquistare i pigiami Made in Italy e fatti a mano di Ma.Mi.Mo by Maria Vittoria Colonna, i raffinati cuscini proposti da Carla Vallotto e i gioielli in argento e pietre preziose handmade di Daniela R. Sarà presente anche Authier, con la vendita privata di piumini, pantaloni tecnici, maglieria e accessori da donna per lo sci. Le pietanze dell’Osteria Quattro Gatti allieteranno i palati più esigenti con una interessante proposta gastronomica. Sempre dalle 10 alle 18 sarà inoltre possibile visitare i nuovi appartamenti di Borgo Berga, rivolgendosi allo showroom gestito da Immobiliare Scaduto e La Corte dei Miracoli sito in Piazza Pontelandolfo. Per chi partecipa all’evento i comodi parcheggi Borgo Berga 1 e 2 sono gratuiti.

Borgo Berga è un luogo di vitalità ed energia. Appartamenti di qualità, uffici, negozi. Una piazza verde. Borgo Berga è un catalizzatore urbano ricco di commodities sia per i giovani che intendono gettare le basi per il proprio futuro, sia per le persone più mature che vogliono soddisfare tutte le proprie esigenze di vita. E sabato 27 ottobre Borgo Berga sarà “Verdissage”. L’evento per chi ama il verde, per tutti i gusti e tutte le età. A due passi dal cuore di Vicenza.