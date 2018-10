Verona, Sboarina: «siamo porta ingresso Russia in Italia»

Condividi

Il sindaco di Verona Federico Sboarina apre le porte alla Russia. Lo riporta Enrico Presazzi sul Corriere del Veneto nell’edizione di Vicenza e Bassano a pagina 3. In occasione dell’inaugurazione dell’undicesimo Forum Economico Eurasiatico alla Gran Guardia, a cui ha partecipato anche il vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini, ha espresso parole di elogio per il presidente russo Vladimir Putin, che a sua volta in un video registrato ha ribadito la sua stima per il governo italiano. «Verona è finalmente porta d’ingresso per la Russia in Italia» ha detto Sboarina.

(ph: Shutterstock)