Vittorio Veneto (Tv), salta accordo debiti Comune: causa a Intesa

Il sindaco di Vittorio Veneto (Treviso) Roberto Tonon (in foto) ha intentato una causa a Intesa Sanpaolo per il mancato accordo sul ridimensionamento dei debiti sui derivati. Lo riporta Francesco Dal Mas su La Tribuna pag 41. Il Comune ha in essere due contratti di prestito con l’istituto di credito, uno di 12337893,83 euro di 13 anni fa,che scadrebbe il 31 dicembre 2024. Il secondo di 2819300,00 euro del 21 dicembre 2006 con scadenza il 31 dicembre 2026. Il Comune ha iniziato nel 2015 a restituire i soldi alla banca, ma ritiene che vi siano delle criticità e costi non dovuti, perciò ha chiesto un ricalcolo, ma non c’ stato l’accordo. La giunta di centrosinistra ha quindi deciso di fare causa alla banca e polemizza con la giunta precedente, di stampo leghista, per i debiti lasciati.

(ph: Facebook – Roberto Tonon)