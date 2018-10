«Banche venete, in bilancio zero euro a risparmiatori truffati»

Condividi

Il deputato di Forza Italia Pierantonio Zanettin accusa il governo Conte di aver escluso i risarcimenti per i risparmiatori truffati dalle banche venete dal documento programmatico di bilancio presentato a Bruxelles. Lo riporta Roberta Labruna sul Giornale di Vicenza a pagina 20. «Al momento questi soldi non ci sono – ha dichiarato Zanettin -. Non ci sono nemmeno nel documento programmatico di bilancio appena inviato a Bruxelles, dove lo stanziamento indicato per i truffati dalle banche per il 2019 è di zero euro». Nei giorni scorsi il sindaco di Vicenza Francesco Rucco ha spiegato di aver ricevuto rassicurazioni dal premier Conte per quanto riguarda i ristori, che ammonterebbero a 1,5 miliardi. «Una delle versioni che vengono veicolate dai palazzi della politica romana è che la cifra definitiva verrà resa nota entro fine novembre, quando si saprà con precisione l’ammontare di questo fondo. Io sono abituato a ragionare sui dati di fatto – conclude Zanettin -, sulle carte, e non vedere quei soldi scritti nero su bianco in nessun atto parlamentare non mi fa stare per niente tranquillo».

(ph: Facebook – Forza Italia)