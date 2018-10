“Elio e le storie tese” contro Grillo: «autismo non fa ridere»

Condividi

Stefano Belisari, in arte Elio, frontman della band “Elio e le storie tese” e padre di un bambino autistico, ha scritto una lettera indirizzata al cofondatore del Movimento 5 Stelle Beppe Grillo e pubblicata sul Fatto Quotidiano per rispondere alla battuta del comico e politico genovese sui bambini autistici. «Egregio signor Grillo, sono Elio, quello della terra dei cachi – inizia la lettera -. Ho ascoltato le sue parole sui politici/autistici e a parte che non mi hanno fatto ridere, ma far ridere al giorno d’oggi è difficile, Le confesso che mi hanno fatto proprio incazzare. Mi sono confrontato con altri genitori di bambini autistici e li ho trovati incazzati pure loro. Le scuse non le ho viste – prosegue Belisari – . Se ti nasce un figlio autistico, parte una specie di orrida caccia al tesoro in cui pochissimi fortunati riescono a trovare persone competenti che a pagamento iniziano una terapia abilitativa del bambino. Gli altri, cioè quasi tutti, continuano a non sapere dove sbattere la testa. E l’incubo, signor Grillo, l’incubo è solo all’inizio, perché quando il bambino cresce e diventa un uomo non lo tiene più nessuno, men che meno i genitori ormai anziani». Su Facebook Grillo aveva scritto di voler continuare ad usare certe metafore e di essersi sempre speso per essere vicino alle persone. «Se vuole esserci vicino – conclude Belisari – ci aiuti a far applicare la legge. Le leggi italiane in tema di autismo ci sono e sono buone, ma non vengono applicate. Firmi anche lei la petizione di Uniti per l’Autismo su change.org».

(ph: Facebook – Uniti per l’autismo)