Fallimento Miteni, lavoratori: «ora intervengano Zaia e Di Maio»

Questa mattina i lavoratori della Miteni di Trissino hanno scioperato e manifestato in un sit in contro l’istanza di fallimento presentata ieri al tribunale di Vicenza dall’azienda coinvolta nell’inquinamento da pfas. «Noi lavoratori oltre ad avere patito una enorme contaminazione conseguente alla esposizione ai Pfas, con tutte le possibili ricadute sulla nostra salute, ora rischiamo non solo il posto di lavoro, ma pure i nostri salari, tra i quali quelli congelati dal concordato – sostengono le rappresentanze sindacali Cgil-Filctem Cisl-Femca Uil-Uiltec in un comunicato -. Rispetto al quale c’è già una istanza di sblocco depositata al tribunale di Vicenza che è munita del parere favorevole del commissario giudiziale datato 6 agosto 2018. Di fronte a questa situazione drammatica che tocca aspetti della salute, della sicurezza sul luogo di lavoro e dell’ambiente, notoriamente provato, nonché della occupazione, ci chiediamo una cosa. Che diavolo di fine hanno fatto le promesse della Regione Veneto? Dove diavolo sono finiti i buoni propositi dell’assessore al lavoro Elena Donazzan, che s’impegnò con tanto di incontro e di comunicato a coinvolgere la proprietà ovvero la multinazionale Icig? Tanto per dire la Donazzan scrisse che Icig avrebbe dovuto provvedere alla bonifica del sito, alla tutela della salute dei cittadini e al futuro occupazionale dei dipendenti. Quanto accaduto in queste ore la dice lunga sul mantenimento di quelle solenni promesse».

«Va poi ricordato – prosegue la nota – che il Consiglio regionale veneto con la risoluzione numero 88 dell’agosto 2018 impegnò la giunta a promuovere azioni volte alla tutela sanitaria, salariale e occupazionale dei lavoratori della Miteni. Adesso ci aspettiamo che dalle parole si passi ai fatti. Purtroppo rischiamo di oltrepassare il punto del non ritorno. Per questo motivo oltre all’intervento della Regione ci aspettiamo quello del ministero del lavoro. Diciamo questo memori anche del fatto che nella primavera del 2016 l’onorevole Luigi Di Maio, oggi ministro del lavoro, volle incontrarci durante una manifestazione davanti al tribunale di Vicenza. In quella occasione ci disse che si sarebbe reso disponibile ad aiutarci. Per di più qui a Trissino – conclude il comunicato – una nostra compaesana, Erika Stefani, è a sua volta membro del governo e pertanto confidiamo anche in un suo opportuno interessamento».