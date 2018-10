Giornali e giornalisti, rivoluzione a Cinque stelle

Condividi

«E’ con grande orgoglio che vi annuncio che aboliremo il finanziamento pubblico ai giornali». Ad affermarlo il sottosegretario all’Editoria Vito Crimi (in foto) dal palco di “Italia 5 Stelle“, la kermesse di M5S che si è svolto lo scorso 20 e 21 ottobre a Roma. «Noi non attacchiamo ma difendiamo la libertà di stampa. La politica dà soldi che sono serviti a finanziare gli editori, a tenere in piedi giornali che nessuno altrimenti avrebbe comprato. E malgrado tutto l’emorragia continua, il giornalista è ancora sottopagato, chiudono tre edicole al giorno -, ha detto. – Noi denunciamo queste cose con i fatti» ha aggiunto Crimi, spiegando che i 60 milioni di euro di contributi al fondo per l’editoria: verranno dimezzati e poi «nel 2020 li taglieremo del tutto». Il taglio complessivo per l’editoria ammonterà a «100 milioni in due anni», ha rimarcato ancora Crimi dal palco, sgranando le fonti di finanziamento che saranno tagliate con le norme inserite nella prossima Legge di Bilancio. «Ci sono i rimborsi per le spese telefoniche che valgono 32 milioni di euro e che prendono tutti i giornali. Dall’anno prossimo li taglieremo». Crimi è poi passato al capitolo dei «giornali diffusi all’estero», che “vale 2 milioni di euro e che a dicembre Gentiloni aveva deciso di aumentare da 2 a 3 milioni e che scenderanno ad un milione dal 2019 e a zero dal 2020».

Dai giornali ai giornalisti. Il senatore Primo Di Nicola ha depositato un disegno di legge che per i giornalisti prevede la possibilità di un risarcimento al contrario nel caso di «querela a scopo intimidatorio». Se la querela si rivela «infondata, si potrà cioè essere condannati a pagare fino a metà di quanto richiesto al giornalista querelato, ha affermato Crimi in un’altra occasione pubblica. Quanto alla «tutela della professione del giornalista in particolare – ha affermato il sottosegretario all’editoria – sosterremo tre iniziative legislative: superare il precariato, che è anche una battaglia per una libertà di informazione; la tutela delle fonti; e la tutela dei giornalisti dalle querele per diffamazione a carattere intimidatorio», ha aggiunto, puntando il dito anche contro gli «enormi conflitti di interessi di natura politica ed economico-finanziaria in capo a pochi influenti editori, che non aiutano, al contrario minano lo spazio di crescita di un’informazione autonoma e indipendente nel nostro paese».

