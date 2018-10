Manovra, Moretti (Pd): «aumenteranno tasse»

Condividi

La consigliera regionale del Partito Democratico Alessandra Moretti commenta in un comunicato la manovra finanziaria e sferra un attacco al governo “gialloverde”. «La politica del sussidio non si azzardi a prosciugare i conti di chi lavora e produce – dichiara la Moretti -. Se il governo andrà avanti con reddito di cittadinanza e pensioni a quota 100, insistendo poi in questo assurdo scontro con l’Europa, le conseguenze per gran parte degli italiani saranno pesantissime. Non possiamo aspettare di piombare in una nuova crisi per intervenire: e se Salvini e Di Maio non cambiano idea l’unica alternativa per la tenuta dei conti pubblici è quella di aumentare le tasse, in barba alle tante promesse della campagna elettorale».

«E – prosegue la consigliera – nonostante le dichiarazioni di Salvini e del premier fittizio Conte, l’introduzione di una patrimoniale rischia di essere la scorciatoia più praticabile per un governo irresponsabile. Una patrimoniale vera, in aggiunta a quella occulta che c’è già: dalle elezioni a oggi – aggiunge citando il rapporto della Fondazione Hume – l’incertezza politica finanziaria ha provocato perdite virtuali sul mercato azionario, obbligazionario e dei titoli di Stato per 198 miliardi di cui 91 a carico delle famiglie, 50 dopo la formazione dell’esecutivo gialloverde. Se a ciò si aggiungono i titoli di Stato detenuti dalla Banca d’Italia e da investitori esteri, la potenziale perdita tocca addirittura 304 miliardi. Se tutte le istituzioni mettono in guardia sui pericoli di questa manovra – conclude la Moretti – il governo dovrebbe avere l’umiltà di ascoltare, invece di gridare al complotto e premere il piede sull’acceleratore, facendo precipitare nel baratro non tanto Salvini e Di Maio ma un intero Paese».