«Mi sento sola»: dà fuoco a casa della vicina per abbracciare carabinieri

Negli ultimi mesi nella proprietà di una donna che vive in campagna nell’entroterra veneziano, a Cavarzere, si sono verificati diversi incendi. Lo riporta Il Corriere del Veneto nell’edizione di Venezia a pagina 13. Al settimo incendio i carabinieri hanno scoperto il piromane: la vicina di casa. Ma a sorprendere tutti sono state le parole di lei alle forze dell’ordine. La donna di 55 anni ha raccontato di essere stata lasciata dal marito, di vivere da sola con il figlio e avere estremo bisogno di compagnia, tanto che ha chiesto ai carabinieri di abbracciarla. Per lei, in evidente crisi depressiva, il clamore legato agli incendi era un modo per superare la monotonia della vita di provincia. Ma ha assicurato i militari che non ha niente contro la sua vicina.