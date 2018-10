Pfas, M5S Veneto: «togliere indagini a procura Vicenza»

Condividi

I consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle del Veneto chiedono in un comunicato di «togliere le indagini sui Pfas alla Procura di Vicenza, portandole a Venezia».Una delegazione M5S si è recata questa mattina alla Procura generale di Venezia, dove è stata ricevuta dal procuratore generale della Corte d’Appello Antonio Mura. Tra di loro la deputata Francesca Businarolo, il capogruppo M5S in Consiglio Regionale, Manuel Brusco, la consigliera comunale di Montecchio Sonia Perenzoni e l’avvocato Edoardo Bortolotto, che sta seguendo da tempo la situazione dei Pfas assieme agli esponenti del Movimento 5 Stelle. «Abbiamo depositato in Procura generale – spiegano i 5 Stelle nel comunicato – una richiesta di avocazione. In sostanza chiediamo alla Procura generale di commissariare la Procura di Vicenza per quanto riguarda l’indagine sui Pfas».

«La procura di Vicenza – continuano i pentastellati – da due anni non ha fatto niente di concreto, come atti o azioni cautelari nei confronti dell’azienda al centro di questa situazione. Quindi siamo arrivati, dopo svariate sollecitazioni e dopo aver formalizzato anche un esposto nei confronti della Procura berica al Csm, a questa richiesta. Speriamo – concludono Businarolo, Brusco e Perenzoni – che questo atto possa portare a novità importanti in questa situazione, che ormai è diventata inaccettabile e urgente, perché come abbiamo sempre sostenuto l’azienda sta scappando lasciando sulle spalle dei cittadini il conto da pagare».

