Una bambina di 10 anni è caduta da tre metri di altezza a causa del cedimento di una grata in una scuola di Roma. La bambina stava correndo incontro alla madre venuta a prenderla dopo le lezioni quando è caduta. Ora versa in gravi condizioni all‘ospedale, anche se è sempre rimasta cosciente. Non sarebbe in pericolo di vita. Si cerca di capire l’esatta dinamica dell’accaduto.

