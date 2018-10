Tap, Di Maio: «necessaria per evitare penali da 20 miliardi»

Condividi

Il ministro dello sviluppo economico e del lavoro Luigi Di Maio ha dichiarato che il gasdotto Tap in Puglia verrà realizzato. Il suo completamento a questo punto è inevitabile, sostiene il ministro e vicepremier, per evitare di pagare le penali da 20 miliardi di euro. «Da ministro dello Sviluppo economico ho studiato le carte del Tap per tre mesi – ha detto il ministro -. E sono voluto andare allo Sviluppo economico anche per questo. Vi posso assicurare che non è semplice dover dire che ci sono delle penali per quasi 20 miliardi di euro. Ma così è, altrimenti avremmo agito diversamente». Di Maio quindi conferma le parole del premier Giuseppe Conte, molto criticato dagli attivisti No Tap, che domani manifesteranno con un sit in e che già oggi si sono filmati mentre strappavano le tessere elettorali e chiedendo ai parlamentari del M5S di dimettersi aprendo una crisi di governo.

