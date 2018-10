Usa, bombe contro dem: attentatore sostiene Trump

Condividi

12:25 – È stato arrestato negli Stati Uniti l’uomo che ha messo alcuni ordigni, per la verità mai esplosi e anzi poco offensivi, vicino ad abitazioni di esponenti politici e dello spettacolo vicini al Partito Democratico da George Soros a Bill Clinton passando per Robert De Niro. Si tratta di un sostenitore del presidente Donald Trump ,che aveva attaccato sui social,i personaggi destinatari degli ordigni e che però chiosa: «io non c’entro». L’autore dei pacchi bomba si chiama Cesar Sayoc, ex spogliarellista appassionato di fitness. (Fonte: Ansa)

(ph: Facebook – Alex Roland)