Calcio a pezzi, Gravina viene dal basso. Saprà riportarlo in alto?

Il 22 ottobre il calcio italiano ha eletto al primo scrutinio Gabriele Gravina alla presidenza della Federazione con una percentuale di voti favorevoli, il 97%, che ha sfiorato la unanimità. Lo hanno votato tutte le componenti del ‘pallone’ nazionale e cioè le Leghe di serie A, B e C, quella Dilettanti e le associazioni Calciatori, Allenatori e Arbitri.

Una alleanza che si è consolidata nell’ultimo mese, in precedenza impensabile in un mondo in cui parti e correnti sono da sempre in guerra costante fra di loro per prevalere nella guida della Federcalcio. È il risultato di una mediazione che si è giocata su più tavoli con modalità che, a confronto, quelle per le elezioni dei papi nel Rinascimento sembrano passeggiate.

Il football in Italia è un disastro e questo disastro è la conseguenza di compromessi, incapacità gestionale e mancanza di leadership che si protraggono da anni. Il problema di fondo è che il calcio nazionale è mantenuto principalmente dalla Serie A, o per meglio dire dai ricavi della vendita dei diritti televisivi del massimo campionato, circa un miliardo di euro nell’ultimo contratto. Ma la Lega di A non ha, nel Regolamento vigente, la percentuale maggioritaria, che pure pretenderebbe, perché i pesi elettorali non sono parametrati al contributo economico fornito da ciascuna componente. La Serie A conta solo per il 12% del totale, la B per il 5%, la Lega Pro vale il 17% e la LND ben il 34%. I calciatori contano il 20%, gli allenatori la metà e gli arbitri appena il 2%.

La candidatura di Gravina è scaturita da una alleanza fra Serie C e Dilettanti che, insieme, arrivano al 51%. A queste si sono aggregati AIC, arbitri e allenatori che hanno fatto salire la quota all’83%. A quel punto si sono dovute arrendere le Leghe di A e B, che però non sono confluite compatte nella coalizione, come dimostrano quei tre punti percentuali che sono mancati per raggiungere la unanimità.

Il neo-presidente ha un mandato di due anni per dare almeno il via alla rifondazione del calcio. Se la coalizione reggerà, nel 2020 ci sarà infatti la staffetta con Cosimo Sibilia, il presidente della LND che ha fatto ticket con il collega della C per conquistare il potere federale. Ma c’è già chi dubita sulla durata di Gravina: superata l’emergenza e varate le prime riforme, la coalizione potrebbe sfaldarsi. Soprattutto perché cambieranno i pesi elettorali presumibilmente concedendo una robusta rivalutazione della quota spettante alla Serie A.

Gravina non ha un identikit dirigenziale di alto profilo. Il suo curriculum dice che è stato capo delegazione per un decennio della Under 21 e negli ultimi tre anni a capo della Lega Pro. Non un granchè… Però ha avuto un grande elettore, l’ex presidente federale Giancarlo Abete, un uomo che conta ancora e che qualcuno avrebbe voluto di nuovo alla guida della Federcalcio, da cui dicono abbia appreso l’arte della mediazione.

Vedremo se avrà, grazie alla sua elezione plebiscitaria, la forza per cambiare le cose, scontentando inevitabilmente qualcuno. Il compito è mostruoso: diminuire prima di tutto la dipendenza dalle televisioni senza però perderne i soldi; riequilibrare le forze elettorali per arrivare alle elezioni del 2020 con influenze più realistiche; cambiare struttura e procedure di una giustizia sportiva ormai in conflitto permanente con quella ordinaria; dare una nuova governance al Club Italia.

E poi c’è l’altra riforma improrogabile, quella della composizione dei tre campionati, forse la più difficile ma necessaria per arginare lo spopolamento dei gironi per il fallimento delle società.

Se Gravina riuscirà a realizzare anche solo la metà di questi obbiettivi sarà davvero un mago. Intanto però dovrà risolvere il grottesco pasticcio che è stato provocato dalla riduzione dell’organico della Serie B a 19 squadre e che ha provocato una serie di ricorsi amministrativi delle escluse e, a cascata, di quelle che vogliono la C. I campionati sono partiti mutilati ma il peggio è che, se il Consiglio di Stato confermasse le decisioni del TAR, si dovrebbero riformare i calendari a stagione iniziata da due mesi e rimettere in gioco, non si sa come, le squadre riammesse.

Giorgetti e Malagò, il sottosegretario e il presidente CONI, i due che contano veramente nello sport italiano hanno dato il loro consenso a Gabriele Gravina. Ma per quanto?

(ph: Twitter – Gabriele Gavrina)