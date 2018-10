Comuni, 119 sciolti da inizio anno: 16% per mafia

Condividi

08:00 – Circa 15 consigli comunali al mese sono stati sciolti in italia da gennaio ad agosto 2018, in tutto 119. Si tratta di un dato che arriva dalla Fondazione Openpolis e che è tra i più alti dal 2001 ad oggi. In forte crescita purtroppo i comuni commissariati per mafia:nel 2018 sono saliti al 15,97%. In Italia sono 4 i motivi per cui un comune può essere commissariato: persistenti violazioni di legge, mancata approvazione del bilancio, mancato funzionamento degli organi e persistenti e influenti infiltrazioni della criminalità organizzata. A volte però i commissari sono chiamati a operare in un comune quando gli organi di rappresentanza locale non vengono per qualche motivo formati. Più del 50% dei commissariamenti dal 2001 ad oggi hanno riguardato comuni del sud Italia, la Regione più colpita è stata la Campania con 533 commissariamenti. In Veneto i comuni commissariati più di una volta dal 2011 al 2017 sono solo 2. (Fonte: Ansa)