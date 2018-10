Contro il “degrado” combattere la povertà (tutt’altro che abolita)

Condividi

È tornata di moda la povertà. L’apoteosi è stata raggiunta quando alcuni esponenti dell’attuale governo si sono affacciati dal balcone di palazzo Chigi dopo aver iniziato a partorire, chissà con quanti dolori, questa manovra nazionalpopolare. Hanno abolito la povertà, dicono. Ironicamente, la povertà è tornata davvero di moda: nel senso che i poveri stanno diventando sempre di più. Sono ovunque nelle statistiche, come conferma l’annuale rapporto della Caritas che è stato appena sfornato.

Non c’è il profumo di pane ad imbandire le tavole degli italiani in attesa di sfamarsi con i beni di prima necessità garantiti dal reddito di cittadinanza. C’è l’odore emanato dalla povertà. Sì, perché i luoghi frequentati dalle persone che vivono in condizione di disagio puzzano. E come può lo sporco convivere in città che misurano la qualità della vita con il termometro del decoro?

Blitz nei parchi, sgomberi di case occupate abusivamente, panchine anti-bivacco. Si è già detto davvero molto a proposito delle politiche finora adottate per fronteggiare il degrado. Secondo molti la pulizia è la soluzione, per altri – pochi, in verità – la polizia è il problema. Per questi ultimi, infatti, chi cerca di arginare il dilagante degrado a suon di manganelli non colpisce solo il cerchio, cioè l’illegalità, ma anche la botte: i poveri.

Nel rapporto 2018 di Caritas si legge che «dagli anni pre-crisi ad oggi il numero di poveri è aumentato del 182%», in Italia. Un dato che dovrebbe far rabbrividire, in particolar modo una delle maggiori potenze economiche del mondo. Nonostante i segnali di crescita complessiva dell’economia nazionale, infatti, il numero di poveri aumenta comunque dato che si stimano oltre 300 mila persone in più che faticano a raggiungere standard di vita dignitosi. Questo significa che quanto fatto finora per contrastare le situazioni di disagio sociale è stato semplicemente inefficace, per usare un eufemismo. Se il trend sarà drammaticamente riconfermato nei prossimi anni, allora, è plausibile che le zone degradate saranno ripopolate da individui che saranno alla ricerca di una dimora temporanea. Un loop di degrado e repressione.

Insomma, delimitare determinate aree rendendole off-limits per gli emarginati è un modo per dimostrare come le città stiano prendendo una piega sostanzialmente esclusiva. Certamente, l’illegalità deve essere affrontata con specifici metodi di ordine pubblico. Ma è cosa giusta equiparare l’indigenza ad un scelta contro la legge? No. Rispetto alle situazioni pre-crisi, infatti, il disagio aumenta al diminuire dell’età: sempre più spesso si sguazza nella miseria sin dall’allattamento. Poveri si nasce e si diventa. Banalmente, è la società ad essere strutturalmente ingiusta. Certamente il problema è molto più complesso di quanto riassunto in queste righe, eppure per rendere più vivibili città e paesi sarebbe opportuno correggere le diseguaglianze alla nascita. La qualità della vita non si misura solo a colpi di decoro, ma anche in base a come l’individuo si realizza all’interno della comunità in cui vive.