Fallimento Miteni, sindacati: «sequestro beni a dirigenti»

I sindacati dei lavoratori Miteni di Trissino chiedono in un comunicato il sequestro di tutti i beni mobili e immobili dei dirigenti dell’azienda coinvolta nell’inquinamento da pfas dopo l’istanza di fallimento presentata al tribunale di Vicenza. «La decisione della Miteni di portare i libri in tribunale esprime arroganza e totale irresponsabilità verso i lavoratori e il territorio – sostengono i segretari generali della Cgil del Veneto e di Vicenza, Christian Ferrari e Giampaolo Zanni, e i segretari generali della Filctem Cgil regionale e vicentina, Michele Corso e Giuliano Ezzelini Storti -. Pur di non rispondere delle proprie responsabilità l’azienda scappa utilizzando norme e leggi vetuste che purtroppo lo permettono. Ma noi non ci stiamo e chiediamo l’immediata apertura del procedimento per il sequestro dei beni mobili e immobili di tutti i responsabili della Miteni, sia in Italia sia all’estero. Vogliamo – conclude il comunicato – veder tutelati i lavoratori, i cittadini e vogliamo veder risanato un territorio devastato dalla totale irresponsabilità di chi in questi anni ha fatto finta di non sapere e di non vedere».