Maltempo, Zaia: «come alluvione del 2010, ma ce la faremo»

Condividi

Linkedin email

15:00 – «Siamo di fronte alle condizioni della tempesta perfetta, quelle per capirci che determinarono l’alluvione del 2010, ma abbiamo messo in moto una macchina che ritengo efficiente e collaudata». Lo ha dichiarato il governatore della regione Veneto, Luca Zaia, nel quartier generale dell’Unità di Crisi istituita con la protezione Civile e coordinata dall’assessore Bottacin per fronteggiare l’ondata di maltempo che sta interessando tutto il territorio. «Siamo anche di fronte al primo test importante – ha spiegato Zaia – per le molte opere realizzate dopo il 2010, con 925 cantieri e un miliardo d’investimenti, a cominciare dai grandi bacini di laminazione di Trissino, Caldogno e Colombaretta, pronti a entrare in funzione se ve ne fosse necessità. Per fortuna pare che non si debba fare i conti con la neve, che se cadesse e poi si sciogliesse aggraverebbe la situazione. Per contro, la sciroccata in atto preoccupa perché impedisce al mare di ricevere gli apporti d’acqua dei fiumi. Speriamo – ha concluso – di vincere anche questa partita».

Alcuni aggiornamenti sulla situazione in diverse zone del Veneto. A Venezia l’acqua alta ha toccato i 120 centimetri, ma le scuole domani saranno aperte. Rimarranno invece chiuse domani e martedì a Vicenza, dove sono pronti i sacchi di sabbia per gli argini. A Bassano è stato chiuso il ponte degli Alpini, mentre a Treviso è stato chiuso il bypass del ponte provvisorio sulla Priula. Chiuso anche il passo Duran nel Bellunese. (Fonte: Ansa 14:00)

(ph: alluvione del novembre 2010 a Vicenza – WIkipedia)