«Mi ha salvata»: ecco cosa scopre grazie alla gatta

Angela Tinning, una donna inglese di 45 anni, ha fatto una scoperta clamorosa, ma che le ha permesso probabilmente di salvarsi la vita, grazie alla sua gatta Missy. L’animale infatti ha iniziato ad accoccolarsi sul suo seno sempre più spesso. Ogni volta che lo faceva la donna sentiva un dolore, fino a quando ha deciso di andare dal medico e ha scoperto di avere un cancro al seno. «Se avessi aspettato – racconta Angela – probabilmente il tumore si sarebbe potuto estendere e si sarebbe trattato di un’area molto più ampia. Se non fosse stato per lei, non sarei andata avanti per molto tempo».

(Fonte: DailyRecord)