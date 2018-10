Patrimonio immobiliare, Sboarina: «Cariverona definisca strategia»

Condividi

Il sindaco di Verona Federico Sboarina replica al presidente di Fondazione Cariverona Alessandro Mazzucco che aveva lamentato lo scarso decisionismo della giunta. Lo riporta Enrico Giardini su L’Arena a pagina 12. «Non capisco a cosa si riferisca il presidente Mazzucco – ha detto Sboarina – dato che in questi mesi ci siamo visti ripetutamente. Mi pare chiaro -aggiunge il sindaco – che sia la stessa Fondazione a dover ancora definire compiutamente la propria strategia, così come è altrettanto chiaro che le questioni finanziarie di un singolo non possono prevalere sugli interessi delle attività economiche del territorio e dei cittadini veronesi, che io devo rappresentare – conclude Sboarina – e tutelare in un ottica di globale crescita della città».